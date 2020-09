Foot-Coupe de Tunisie: L’Espérance de Tunis bat le CS Chebba (2-0) et file en finale

L’Espérance sportive de Tunis s’est qualifiée pour la finale de la coupe de Tunisie, baptisée « Coupe feu Habib Bourguiba », après avoir battu le CS Chebba (2-0), mercredi à la Chebba en demi-finale de la compétition.

Les buts espérantistes ont été inscrits par Foussiney Coulibaly à la 10e et Ilyes Chetti à la 42e minute de jeu.

Les « sang et or » rencontreront en finale le vainqueur de l’autre demi-finale qui oppose, en ce moment, à Sfax, le CS Sfaxien à l’US Monastir.

La finale sera disputée dimanche prochain.