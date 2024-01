Espérance de Tunis : le Portugais Miguel Cardoso officiellement entraîneur

L’Espérance Sportive de Tunis a annoncé, vendredi, la désignation officielle de l’entraîneur portugais Miguel Cardoso à la barre technique de l’équipe première de football pour 18 mois.

Sur sa page officielle facebook, le club sang et or précise qu’il vient de conclure un accord avec le nouveau technicien portugais, adressant ses remerciements à l’entraîneur Tarek Thabet pour avoir dirigé l’équipe pendant la phase transitoire et annoncant la désignation de dernier au poste de responsable général de la section football.

Cardoso avait occupé le banc de plusieurs clubs européens tels que le SC Braga, le Sporting Portugal, le Deportivo La Corogne, le Shakhtar Donetsk, le FC Nantes, le Celta Vigo, l’AEK Athènes et Rio Ave.

Voici la composition du nouveau staff technique :

Entraineur : Miguel Cardoso

Entraineurs adjoints : Fabio Fernandez et Chamseddine Dhaouadi

Préparateurs physiques : Carlos Miguel Silva et Sabri Bouazizi

Entraineur des gardiens : Wassim Naouara

Analyste vidéo : Wissem Safoua Mahmoud

