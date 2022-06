Espérance de Tunis: Radhi Jaidi remercié

Le comité directeur de l’Espérance sportive de Tunis a annoncé la veille sur la page Facebook officielle du club, la rupture à l’amiable avec l’entraîneur de son équipe première de football, Radhi Jaidi.

Cette rupture intervient après l’élimination en huitièmes de finale de la coupe de Tunisie de la formation de Bab Souika, aux tirs au but face au CS Msaken et aux prestations moyennes livrées par l’équipe en championnat malgré son leadership.

Pour rappel, l’Espérance avait été éliminée de la ligue des champions d’Afrique.

Jaidi avait tenu les rênes de la formation sang et or à l’intersaison en remplacement de Mouine Chaabani qui avait raflé le sacre de champion d’Afrique lors de deux éditions consécutives de la compétition.

