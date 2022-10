L’Espérance de Tunis sacrée championne d’Afrique

L’Espérance de Tunis a été sacrée championne d’Afrique des clubs de handball (messieurs), en détrônant l’équipe égyptienne de Zamalek 28-24 (mi-temps: 13-13), au bout d’une finale très disputée, jouée dimanche à la salle de Hammamet.

Il s’agit du deuxième sacre africain dans l’histoire du club sang et or dans cette même compétition après celui remporté en 2013, et le second titre décroché en l’espace de deux semaines après celui de la Coupe arabe des clubs, qualificative pour le Mondial des clubs (Super Globe), remporté aux dépens du même adversaire (29-28).

Rappelons que le Club Africain, second représentant tunisien dans cette compétition, s’est contenté de la quatrième place après sa défaite face à la formation égyptienne d’Al Ahly 22-30, en match de classement disputé plus tôt dans la journée.

Résultats des matchs de samedi : Dimanche 9 octobre : (3e - 4e places) :

Al-Ahly du Caire (Egypte) – Club Africain (Tunisie) 30-22

Finale :

Espérance de Tunis (Tunisie) – Zamalek (Egypte) 28-24