Le gardien de but de l’Espérance sportive de Tunis, Moez Ben Cherifia a été opéré ce dimanche avec succès de l’appendicite, a annoncé le club sang et or sur sa page facebook officielle.

Selon la même source, le portier avait ressenti des douleurs avant d’effectuer les examens nécessaires et de subir une intervention chirurgicale.

