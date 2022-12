Essor du secteur des plantes médicinales en Tunisie

Une étude de l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) sur les plantes médicinales et aromatiques en Tunisie, a fait ressortir que les plantes médicinales tunisiennes permettent de conquérir les marchés extérieurs à des prix très élevés, à condition de respecter les exigences de la qualité sanitaire et environnementale et de préservation des ressources naturelles.

Selon les données fournies lors d’une conférence sur le secteur, tenu, il y a quelques jours à Tunis (jeudi 15 décembre), quelques 60 entreprises sont actives, en Tunisie, dans le domaine des plantes aromatiques et médicinales.

Intitulée « les plantes aromatiques et médicinales : Opportunités et perspectives de développement », la rencontre a permis de mettre en évidence l’importance de la valorisation des plantes aromatiques et médicinales en Tunisie afin d’en extraire des produits à forte valeur ajoutée et de très haute qualité.

Cependant, le secteur a besoin d’une restructuration appropriée et d’un accès plus aisé aux financements nécessaires pour soutenir les jeunes entrepreneurs, les startuppers et les chercheurs dans la réalisation de programmes d’innovation et de recherche scientifique en la matière.

Des responsables de l’APIA ont admis, en effet, que le secteur des plantes aromatiques et médicinales est encore marginalisé et non restructuré, soulignant la nécessité de fournir l’appui financier nécessaire et d’assurer une meilleure formation des professionnels, parallèlement à la promotion de la législation et des méthodes d’exploitation des ressources forestières.

L’accent a été mis sur la nécessité d’impulser la vocation scientifique et industrielle de cette activité. D’autant que les indicateurs montrent la réussite des entreprises qui y opèrent, en développant le contenu technologique des extractions végétales.

Encourage par ces succès, le ministère de l’industrie, des mines et de l’énergie a financé, dans le cadre du programme national de la recherche et de l’innovation (PNRI), 50 projets participatifs, dont quatre mégaprojets. L’Etat a apporté une contribution de 200 mille dinars pour chaque projet.