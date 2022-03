Essor inégal de l’investissement dans les industries manufacturières

Les résultats de l’enquête d’opinion semestrielle auprès des chefs d’entreprises privés sur l’investissement dans les industries manufacturières ont montré que ce secteur est promis à une amélioration des investissements dont il est le destinataire.

Selon ses chefs d’entreprise, il connaîtra une légère amélioration au niveau de l’investissement total enregistré au cours du second semestre 2021 par rapport au premier semestre de la même année, où le pourcentage des opinions est passé de 4 % à 7 %.

D’après cette enquête de l’Institut national de la statistique (INS), les chefs d’entreprise s’attendent aussi à ce que le premier semestre 2022 soit marqué par une progression des investissements où le pourcentage d’opinions positives est passé de 7% au cours du second semestre 2021 à 10% au cours du premier semestre de l’année de 2022.

Évolution des investissements par secteur d’activité

Les résultats de l’enquête semestrielle sur les investissements dans le secteur des industries manufacturières ont montré une évolution positive dans le secteur des industries mécaniques et électriques, où le nombre d’optimistes a dépassé celui des pessimistes.

En effet, le pourcentage des opinions est passé de -16% au premier semestre 2021 à 5% au cours du deuxième semestre de la même année.

En revanche, les résultats mettent en évidence la poursuite de la reprise dans de nombreux secteurs au cours du second semestre 2021, malgré la baisse du nombre d’optimistes par rapport aux six mois précédents. Le pourcentage d’opinions des chefs d’entreprise a enregistré une baisse dans le secteur des industries diverses (de 15 % à 7 %), dans celui des industries chimiques (de 21 % à 15 %), ainsi que des industries du textile, de l’habillement et du cuir (de 10% à 6%).

Quant au secteur agro-alimentaire et celui des industries des matériaux de construction, de la céramique et du cristal, ils ont enregistré une stabilité dans le pourcentage des opinions des chefs d’entreprises sur l’évolution de l’investissement.

La plupart des secteurs concernés

S’agissant de l’évolution de l’investissement attendu au cours des six premiers mois de 2022, les résultats des opinions s des chefs d’entreprise indiquent que le niveau de développement de l’investissement devrait augmenter dans la plupart des secteurs, qui sont, respectivement, les industries chimiques (de 11 % à 20 %) et les industries diverses (de 16 % à 24 %), le textile, l’habillement et le cuir (de 5 % à 12 %), ainsi que le secteur des industries agro-alimentaires ( de 1% à 4%). En revanche, on s’attend à ce que l’industrie des matériaux de construction, de la céramique et du verre, et le secteur des industries mécaniques et électriques connaissent une stabilité.

Il convient de noter que, selon ce qui a été précédemment publié par l’Institut national de la statistique « INS », l’économie tunisienne a enregistré une croissance de 3,1 % en 2021, après avoir enregistré une contraction de -8,7 % au cours de l’année 2020 en raison des répercussions de la crise liée à la pandémie du Covid-19.

L’Institut national de la statistique a révélé que les résultats préliminaires des comptes nationaux ont montré que l’économie nationale a enregistré une croissance annuelle du volume du PIB ( sous l’impact des variations saisonnières) de 1,6 % au cours du quatrième trimestre de 2021, par rapport au quatrième trimestre de 2020, en termes de croissance en glissement annuel.

Quant au calcul des variations trimestrielles (c’est-à-dire par rapport au troisième trimestre de la même année), le PIB a augmenté de 0,7 %.

Sur cette base, on peut conclure que l’économie tunisienne a enregistré une croissance de 3,1% au total sur l’ensemble de l’année.