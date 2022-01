Ethiopie : la région de Somali dans une grave sécheresse

La sécheresse risque de provoquer une crise humanitaire d’envergure.

La saison des pluies de cette année a enregistré moins de précipitations que d’habitude dans la région de Somali en Ethiopie. Cela a provoqué une grave sécheresse.

S’adressant aux médias locaux, hier lundi, le chef du bureau de communication de la région, Ferehan Jibril, a déclaré que bien que de nombreuses zones sont touchées par la sécheresse prolongée, Dawa étant la localité la plus touchée. La zone de Dawa partage la frontière et le centre administratif de Moyale avec la zone de Borana de l’Etat régional d’Oromia, une autre zone gravement touchée par la sécheresse. Elle est principalement habitée par des communautés pastorales et agro-pastorales, rapporte Apanews.

Cette sécheresse prolongée pourrait être attribuée à des précipitations inférieures à la moyenne pendant la saison des pluies de cette année, ce qui a endommagé les pâturages et provoqué une pénurie d’eau. Les habitants de la région n’ont pas accès à l’eau potable et sont dans l’incapacité de satisfaire leurs besoins fondamentaux en raison de la perte du bétail, qui reste la principale source de revenus de nombreux habitants.

Au total, 2,5 millions de personnes sont gravement touchées par la sécheresse, qui a tué plus de 160.000 têtes de bétail depuis novembre dernier.

L’administration régionale s’efforce, comme l’a indiqué le président régional Mustafa Omar, de réduire l’impact humain dans la région. La mobilisation du soutien local pour minimiser les conséquences désastreuses est en cours.