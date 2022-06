Éthiopie : Les IDE en hausse

L’Éthiopie a attiré 2,4 milliards de dollars d’investissements directs étrangers au cours des neuf premiers mois de l’exercice financier actuel, soit une augmentation de 18% par rapport à 2020, selon la Commission éthiopienne de l’investissement.

L’Industrie manufacturière est le secteur qui attire le plus d’investissements, suivie par les services et l’agriculture. Les investissements proviennent de Chine, de France, des Etats-Unis, d’Israël, mais aussi d’Italie.

Le pays veut attirer 3,6 milliards de dollars d’IDE cette année. Toujours selon la Commission, ces investissements devraient permettre de créer plus de 57 000 emplois et copier l’une des économies à la croissance la plus rapide d’Afrique. C’est aussi une destination de choix pour les investissements directs étrangers.

Au début de l’année, Addis Abeba a mis en service son Barrage de la Renaissance sur le Nil, d’une puissance de 6 000 mégawatts. Dans le cadre de ses efforts visant à encourager une croissance axée sur la production d’une population nombreuse et le bon marché de l’électricité ont fait du pays l’une des coqueluches des investisseurs.