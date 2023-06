Ethiopie : Nettoyage ethnique au Tigré , dénonce HRW

L’organisation Human Rights Watch a dénoncé, dans un rapport d’enquête, les campagnes de « nettoyage ethnique » menées par les forces armées de la région Amhara dans l’ouest du Tigré, et ce, même après la signature d’un accord de paix en novembre 2022.

Témoignages à l’appui, elle a documenté des expulsions forcées et des exécutions de prisonniers de Tigréens par des paramilitaires et des miliciens, dans cette région disputée, revendiquée par les régions Amhara et Tigré.

Ces crimes ont été commis au vu et au su des autorités fédérales, qui n’ont pas encore réagi à ces révélations, comme l’explique Laetitia Bader, directrice de Human Rights Watch pour la Corne de l’Afrique : « On a documenté deux vagues d’expulsions forcées de Tigréens, surtout des individus qui étaient en fait détenus dans des conditions terribles, purement dues au fait de leur identité en tant que Tigréens ; l’une, autour du moment de la trêve et une autre en début d’année ».

Elle développe : « On a parlé à des dizaines de détenus qui avaient passé plus d’un an en détention, dans des conditions terribles. On a documenté des cas de torture, de représailles contre la population détenue dans laquelle des détenus avaient été exécutés par des gardes. Et ce que notre rapport prouve, c’est qu’au moins deux des individus qui avaient été clé dans cette campagne de nettoyage ethnique depuis le début de la guerre au Tigré sont encore dans des positions de pouvoir. On a soumis nos recherches et les trouvailles clé, et on n’a toujours pas eu de réponse ».