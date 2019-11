Etoile du Sahel-Aassemblée générale extraordinaire élective: Aucun postulant à l’expiration de la date de dépôt des candidatures

La date de dépôt de candidature aux élections de l’ES Sahel a expiré mardi soir sans que le secrétariat de l’association n’enregistre de candidat à la présidence ni de liste pour le nouveau bureau directeur lors de l’assemblée générale élective prévue pour le samedi 16 novembre.

Celle-ci devait avoir lieu samedi parochain à partir de 14h00 à l’hotel de l’association à Sousse, sous la présidence de Abdeljalil Bouraoui.

Le secrétariat général avait reçu en octobre la démission de Habib Sayeh, vice-président de l’Association, et de Mehdi Ajimi, membre du comité directeur alors que le président du club, Redha Charafeddine, avait démissionné 10 jours plus tôt.

L’ES Sahel souffre d’une grave crise administrative et de gestion qui pourrait affecter la marche de l’association, notamment l’équipe de football qui s’apprête à disputer des échéances importantes, en premier lieu la campagne de la Ligue des champions de la CAF, où elle débutera en accueillant Al Ahly fin novembre courant.

La formation sahélienne passe depuis un certain temps par une crise liée au cadre technique qui a suivi la démission de Faouzi Benzarti, ainsi qu’au manque d’effectif, à l’absence de recrutement à la hauteur des aspirations de ses supporters ainsi que la déception de la finale perdue de la Coupe de Tunisie face au CS Sfaxien et à l’élimination précoce en coupe des clubs arabes dont elle détient le titre.

Tous ces problèmes et défis ont pesé sur la gestion de l’association et précipité le départ du dirigeant du club Redha Charfeddine.

Selon le st atut du club, si aucune candidature n’a été enregistré à la date limite, un ouveau appel à candidatures sera lancé dans deux mois et une nouvelle date de l’assemblée extraordinaire élective sera fixée.