Etoile du Sahel : Kaies Zouaghi nouvel entraîneur

Le comité directeur de l’Etoile Sportive du Sahel a désigné, mardi, l’entraîneur Kaies Zouaghi à la tête de l’équipe séniors de football jusqu’à la fin de la saison, en remplacement du Portugais Juan Carlos Garrido, remercié pour résultats insuffisants.

L’ex-capitaine de l’équipe étoilée (42 ans) avait occupé le poste d’adjoint aux côtés de plusieurs autres entraineurs du club tels que Mondher Kebaier, Chiheb Ellili et Fakhreddine Madoui, comme il a été désigné à la barre technique des équipes de l’O.Béja, de l’ES Hammam-Sousse et de l’AS Gabès.

Garrido, engagé en novembre dernier à la tête de l’équipe étoilée en remplacement de Faouzi Benzarti, est parti la semaine dernière avec un bilan de 1 victoire, 3 défaites et 2 matches nuls en championnat, même s’il a pu qualifier l’équipe en quarts de finale de la Ligue des champions. Après son départ, c’est Imed Ben Younes qui a assuré l’intérim

Sa désignation a été annoncée au cours d’une conférence de presse organisée ce mardi par le club. Il sera assisté par Naoufel Chebil.