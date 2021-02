Ettakatol : Appel à un dialogue national

Le bureau politique du parti Ettakatol a insisté sur l’importance de lancer un dialogue national estimant que c’est la seule solution pour sortir de la crise profonde que traverse actuellement le pays.

Dans une déclaration publiée, jeudi soir, à l’issue de la réunion son bureau politique, Ettakatol considère que l’absence d’une cour constitutionnelle et la non-installation des autres instances constitutionnelles sont la raison majeure de la crise actuelle.

Il en impute la responsabilité à la majorité parlementaire, appelant à l’urgence de mettre en place les instances constitutionnelles et au respect de la Constitution.

Pour Ettakatol, surmonter la crise socioéconomique exige l’élaboration et l’exécution d’un plan d’action axé sur le développement global et la dignité du citoyen.

Sans réelles réformes structurelles garantissant cohésion et équité et sans un plan de relance économique, il n’y aura que des demi-solutions.

