L’UGTT dit non au dialogue national tel que formulé dans le décret n°30-2022

L’UGTT a annoncé lundi son refus de participer au dialogue national selon la formule du décret présidentiel n° 30-2022, relatif à la création du comité national consultatif pour la nouvelle République. Les membres de la commission administrative nationale de l’UGTT, en réunion lundi à Hammamet, ont estimé que le décret portant sur la création d’un comité consultatif n’est pas le résultat de concertation ou accord préalable et ne répond pas aux aspirations nationales. Ils ont réitéré leur attachement au dialogue comme seul moyen pour sortir de la crise actuelle, a indiqué Sami Tahri, porte-parole officiel de l’Union.

La centrale syndicale réitère, selon un communiqué rendu public par la commission administrative, son rejet de tout dialogue avec des rôles déterminés unilatéralement et excluant les forces politiques et civiles. La commission de l’UGTT tiendra une conférence de presse mercredi prochain pour évoquer trois volets portant sur la position de l’Union face aux derniers développements survenus sur les scènes politique et économique, en plus du dossier social portant sur les revendications des travailleurs outre les négociations avec le gouvernement, a ajouté Sami Tahri.