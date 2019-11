Euro-2020 : Danemark, Irlande et Suisse, trois équipes pour deux tickets

L’Irlande, le Danemark et la Suisse batailleront lundi pour décrocher leur qualification à l’Euro-2020 lors de l’ultime journée, avec un léger avantage aux Helvètes qui se déplacent à Gibraltar.

Suspense maintenu jusqu’au bout dans le groupe D: trois nations sont encore en lice avant le dernier match, pour deux tickets en jeu.

Contre la lanterne rouge Gibraltar, les Suisses sont tout de même en bonne posture: il leur suffit d’éviter la défaite pour obtenir le billet à l’Euro.

Cela rend l’opposition Irlande – Danemark plus qu’indécise: en tête de groupe avec trois points d’avance sur les Irlandais, les Danois ont une longueur d’avance, mais gare à la défaite à Dublin.

Motif rassurant pour ces trois pays: tous ont une place assurée en barrages en mars (grâce à leurs résultats dans la Ligue des nations) si jamais ils échouent à décrocher la qualification via les éliminatoires.

Lundi, les autres rencontres n’auront que peu d’enjeu: dans les groupes F et J, le classement final est déjà connu (Espagne et Italie premières, Suède et Finlande deuxièmes). Mais la “Roja” veut finir fort en battant la Roumanie, tandis que la “Squadra” vise une dixième victoire en autant de matches.

Les matches de lundi (20h45 HT)

Groupe D

Irlande – Danemark

Gibraltar – Suisse

Groupe F

Suède – Iles Féroé

Espagne – Roumanie

Malte – Norvège

Groupe J

Liechstenstein – Bosnie

Italie – Arménie

Grèce – Finlande.