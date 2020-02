Europa League – 1/16es:Les Glasgow Rangers s’imposent à Braga et se hissent en huitième

Sans trembler, les Glasgow Rangers ont décroché leur billet pour les huitièmes de finale de l’Europa League, en allant s’imposer (0-1) sur la pelouse du Sporting Braga, après avoir remporté le match aller (3-2).

En première période, les hommes de Steven Gerrard ont été privés de ballon comme en témoigne les 63 % de possession de balle en faveur des Portugais. Bien qu’ils n’ont pas eu le contrôle du ballon, les Gers n’ont pas concédé pas beaucoup d’occasions et ont même eu la possibilité d’ouvrir le score dans le temps additionnel du premier acte. Sur une faute de main de Melo da Silva, Glasgow a obtenu un penalty que Hagi n’a pas transformé.

Toujours privés de ballons en seconde période, les Ecossais se sont montrés réalistes et prenaient l’avantage par l’intermédiaire de Kent à la 61e minute. Les Light Blues s’imposaient 0-1 et avec un score cumulé de 4-2 en leur faveur, ils ont accédé aux huitièmes de finale.

De son côté, Braga pouvait nourrir des regrets vis-à-vis du match aller. Les joueurs de Ruben Amorim menaient 0-2 à la 60e minute avant de concéder trois buts en l’espace d’un quart d’heure.