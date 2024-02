Examen des moyens d’élargir la coopération culturelle tuniso-omanaise à travers une série de projets

L’impulsion des relations de coopération culturelle tuniso-omanaise et leur renforcement notamment dans le domaine du patrimoine ont fait objet de l’entretien hier mercredi de la ministre des affaires culturelles Hayet Guettat Guermazi avec l’ambassadeur du Sultanat d’Oman en Tunisie Hilal Abdullah Al Sinani, informe un communiqué du ministère.

Les deux parties ont examiné dans ce contexte les moyens d’établir une coopération permanente dans les différents secteurs d’intérêt commun en vertu du mémorandum d’entente signé le 3 mai 2023 entre le ministère des affaires culturelles et le ministère omanais du patrimoine et du tourisme.

L’accent a été ainsi mis sur une panoplie de propositions de projets, dont l’organisation d’ateliers vivants sur les techniques de restauration et de maintenance des monuments historiques destinés aux experts des deux pays ainsi que des ateliers de terrain pour l’échange d’expertise notamment en matière de valorisation de patrimoine et de lumière artistique.

Parmi les propositions formulées figure la consolidation de la présence artistique, culturelle et littéraire du Sultanat d’Oman dans les grandes manifestations organisées par le ministère des affaires culturelles à l’instar de la Foire internationale du livre de Tunis et les festivals d’été ainsi que les possibilités de jumelage entre le théâtre de l’opéra de Mascate et celui de Tunis et de la médina de Tunis et la médina d’Oman, toutes deux, inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Dans ce sens, la ministre a ordonné la création d’un groupe de travail réduit chargé de la mise en place d’un programme clair qui définit les prochains projets et propositions en vue de le soumettre à la partie omanaise et ce en collaboration avec l’ambassade du Sultanat d’Oman en Tunisie.

Mettant l’accent sur l’importance de la collaboration du Sultanat d’Oman dans l’effort de restauration des monuments historiques tunisiens, elle a appelé à élargir davantage cette coopération à d’autres disciplines artistiques, littéraires et culturelles.

De son côté l’ambassadeur a fait part de la volonté de son pays de renforcer la coopération bilatérale dans les différents secteurs de la culture, de l’art et de la création.