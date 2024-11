Examen du budget de l’ISIE pour l’exercice 2025

Les membres de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du conseil national des régions et des districts ont entamé, jeudi matin, l’examen du projet de budget de l’Etat pour l’année 2025 consacrés à la mission spéciale de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) et qui est estimée à 23 millions de dinars.

Le président de l’ISIE Farouk Bouasker a expliqué, dans la présentation du projet de budget de l’instance pour 2025, que les dépenses comportent les dépenses salariales estimées à 14, 228 millions de dinar avec une augmentation de 0.16% en plus des dépenses de gestion estimées à près de 6,751 MD avec une augmentation de 3% par rapport à l’année dernière.

Les dépenses sur les interventions sont estimées à 2.021 millions DT contre 171,709 MDT en 2024, dont 170 MDT alloués aux élections.

Les investissements prévus par le projet de budget de l’instance électorale concernent, en priorité, la modernisation du travail de l’instance et la digitalisation de certaines de ses fonctions.

Les dépenses liées aux élections municipales et aux législatives partielles prévues en 2025 ont été estimé à 74,456 millions DT.

Elles seront financées, en cas de besoin, en cas de besoin, par les dépenses urgentes non réparties.

Bouaskar a expliqué que les estimations budgétaires ont été élaborées dans le cadre d’un projet de programme à moyen terme couvrant les années 2024, 2025 et 2026, et s’inscrivent dans la continuité du plan stratégique quinquennal 2021-2024, qui devrait être prolongé jusqu’en 2026.

Il a précisé que la stratégie de l’Instance pour l’année 2025 repose sur plusieurs axes principaux, notamment le développement et le renforcement de la mission de l’Instance en lien avec l’organisation des élections.

Cela inclut, a-t-il souligné, l’institutionnalisation des mécanismes de communication et d’éducation électorale, le développement et le renforcement des capacités humaines et la modernisation du système d’information de l’Instance, ainsi que l’instauration du système de qualité ISO 54001.

Il s’agit, également des travaux d’entretien des équipements, la rénovation et la réparation des bâtiments appartenant à l’Instance et la rationalisation des charges locatives et de la consommation d’énergie.

Parmi les projet programmés pour 2025, la création d’un centre de recherche, d’études et de documentation, ainsi qu’un centre d’appel permanent, a indiqué le président de l’ISIE qui affirme la volonté de l’instance de renforcer son positionnement au niveau national, régional et international, tout en adoptant une stratégie de communication efficace et productive conforme aux normes internationales.

Par ailleurs, Bouasker a passé en revue les dépenses liées aux élections et référendum depuis 2022. Il s’agit du référendum du 25 juillet 2022 (50,3 MDT), les élections de l’Assemblée des Représentants du Peuple 2022 (70,7MDT), le 1er tour des élections locales 2023 (47,8MDT) et le second tour (23MDT).

Sur un autre plan, Bouasker a mis en avant la volonté de l’ISIE de renforcer sa relation avec les composantes de la société civile, les associations actives dans les domaines de la femme, l’enfance et les personnes porteuses handicapés, en particulier.

En plus de former plus de 72 mille agents durant les élections locales, l’ISIE a recruté 58 agents dans différentes spécialités à travers un concours tenu pour la première fois depuis la création de l’instance, a-t-il dit sur un tout autre registre.

Dans le même contexte, l’ISIE a poursuivi le développement de son système informatique lié aux élections à travers le développement des cartes interactives des différentes circonscriptions électorales et le développement de plusieurs applications destinées aux recrutements, au suivi des dossiers juridiques, en plus du développement d’un système d’accréditation central et régional.