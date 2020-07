Examen du rapport de la commission d’enquête sur la tragédie de Amdoun

L’Assemblée des Représentants du peuple tiendra, mercredi, une séance plénière à partir de 09H00.

L’ordre du jour comprend, selon un communiqué du Parlement, la présentation et la discussion du rapport de la commission d’enquête sur la tragédie de Amdoun (gouvernorat de Beja), conformément aux dispositions de l’article 100 du règlement intérieur en présence des membres du gouvernement concernés.

A rappeler qu’un bus touristique en provenance de Tunis et transportant 43 jeunes pour une excursion a dérapé le 1er décembre 2019, au niveau de « Ain Snoussi » entre Ain Draham (gouvernorat de Jendouba) et Amdoun (gouvernorat de Beja) faisant 30 morts et 13 blessés.

Une semaine après l’accident, l’ARP a approuvé la création d’une commission d’enquête parlementaire sur ce drame routier.