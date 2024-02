Examen d’une série de projets pour renforcer la coopération culturelle entre la Tunisie et le Koweit

L’organisation d’une semaine culturelle koweitienne en Tunisie, l’échange d’expériences en matière de restauration des manuscrits et de préservation du patrimoine notamment dans les domaines de la musique et de l’art de la marionnette ainsi que la signature de conventions de coopération entre l’Institut National du Patrimoine (INP) de Tunis et le centre d’archéologie du Koweit sont les principaux projets de coopération abordés lors de l’entretien de la ministre des affaires culturelles Hayet Guettat Guermazi avec l’ambassadeur du Koweït en Tunisie Mansour Khaled Omar.

Le ministère informe sur sa page officielle, que l’entretien a été également une occasion pour évoquer la participation tunisienne à la célébration du Koweit capitale de la culture arabe en 2025 ainsi que la coopération bitatérale pour l’élaboration de dossiers communs en matière de valorisation du patrimoine immatériel pour leur inscription auprès de l’Unesco.

L’entretien a a permis également de discuter des moyens de soutenir le projet de création du Centre international de l’art de la calligraphie « Iqraa » dont le Président de la république Kais Saied a ordonné la réalisation pour prendre place près du siège de la Cité de la culture Chedly Klibi à Tunis.

