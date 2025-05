Examen en plénière d’une convention de crédit entre la Tunisie et la BAD pour la modernisation des infrastructures routières

L’Assemblée des Représentants du Peuple a entamé, mardi matin au Bardo, l’examen d’un projet de loi n° 2025/21, portant approbation d’une convention de crédit d’un montant de 80,16 millions d’euros (270,9 millions de dinars), conclue le 24 janvier 2025 entre la République tunisienne et la Banque africaine de développement (BAD) pour la modernisation des infrastructures routières.

Ce crédit est remboursable sur 24 ans dont 8 ans de grâce avec un taux variable indexé sur un Euribor 6 mois plus la marge contractuelle. Cette facilité financière vise à financer la mise en œuvre de la phase 3 du Programme de modernisation des infrastructures routières. Ce projet dont le coût global s’élève à 86,21 millions d’euros (291,40 millions de dinars), consiste en la remise à niveau de 188,9 km de routes classées réparties sur 7 gouvernorats : le Kef, Kasserine, Sousse, Sfax, Kairouan, Siliana et Gafsa.

Le projet dont la mise en œuvre s’étalera sur la période 2025-2030, s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale du secteur de transport visant à garantir une infrastructure routière conforme aux normes internationales, à renforcer la sécurité sur les routes et à désenclaver les régions intérieures.

