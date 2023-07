Excédent commercial de 4,7 milliards DT de la Tunisie avec l’UE 

Le protocole d’accord signé entre la Tunisie et l’Union européenne donnera lieu à la conclusion d’autres accords, constituant ainsi une feuille de route pour les axes des conventions, a révélé, samedi, l’économiste Bassam Naifar sur Radio IFM.

Ila ajouté que l’accord entre la Tunisie et l’Union européenne a procuré à la Tunisie une opportunité d’améliorer son industrie et le pays est devenu un exportateur majeur vers le marché commercial, notant qu’au cours des six premiers mois de l’année 2023, un excédent commercial avec l’Union européenne a été enregistré à hauteur de 4,7 milliards de dinars, selon ses dires.