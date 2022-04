Exclusion de la Russie du Conseil des droits de l’homme de l’ONU: La position des Africains

L’Assemblée générale des Nations unies a donc voté, jeudi 7 avril 2022, l’exclusion de la Russie au cours d’une session spéciale urgente sur l’Ukraine

L’Afrique a présenté au monde un vote éparpillé. Dix pays ont voté pour la suspension de la Russie du Conseil des droits de l’homme siégeant à Genève, 24 se sont abstenus, neuf ont voté contre et onze n’ont tout simplement pas pris part au scrutin. D’abord, à bien y regarder, les « pour » ont été peu nombreux, eu égard aux 54 pays africains membres et aux 193 États du monde représentés à l’ONU : ce sont le Tchad, la Côte d’Ivoire, la RDC, les Comores et la Libye, mais aussi le Liberia, le Malawi, Maurice, les Seychelles et la Sierra Leone.

Ce sont les abstentions qui ont été les plus nombreuses, avec quelques poids lourds du continent comme le Cameroun, l’Égypte, l’Angola, le Kenya, le Niger, le Sénégal, le Nigeria, l’Afrique du Sud, ou encore le Soudan. D’autres pays clés ont encore allongé la liste : Madagascar, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Soudan du Sud, le Togo, la Tunisie, l’Ouganda, la Tanzanie, et puis enfin le Botswana, le Cap-Vert, l’Eswatini, la Gambie, le Lesotho, le Mozambique et la Namibie.

Dans les « contre », on a compté, sans surprise, le seul pays africain qui avait déjà voté contre la condamnation de l’invasion russe, le 24 mars : l’Érythrée. Mais cette fois se sont ajoutés quelques alliés de la Russie qui s’étaient alors abstenus, comme la République centrafricaine et le Mali, ainsi que l’Algérie et le Burundi. Mais on a trouvé aussi l’Éthiopie, en délicatesse, elle aussi, sur des questions de droits humains avec l’ONU, le Congo, le Zimbabwe et finalement le Gabon, qui est passé ainsi du camp des « pour » au camp des « contre ».