L’issue du dernier jour du scrutin ne faisait aucun doute : Vladimir Poutine a été réélu président de la Russie pour six années supplémentaires ce dimanche 17 mars avec plus de 87% des voix, selon les premières estimations et les résultats d’un sondage de l’institut étatique « Vtsiom ».

Les chiffres ont été publiés peu après la fermeture des derniers bureaux de vote à 19 heures heure française dans l’enclave de Kaliningrad, rapporte Reuters.