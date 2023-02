Experts et opérateurs économiques: Des mesures concrètes au lieu des slogans

Dans la perspective d’une meilleure clarification du contexte politique, en Tunisie, durant la période à venir, après les élections législatives et la mise en place d’un nouveau parlement, experts et opérateurs économiques restent persuadés de l’importance primordiale que revêt et devrait revêtir, dans tous les cas de figure, le volet économique, en vue d’ assurer la stabilité ambitionnée.

Pour l’expert comptable Amine Ben Gamra, la priorité en Tunisie, aujourd’hui, est d’œuvrer à la restauration du dynamisme économique, en soutenant l’investissement et en favorisant les exportations, à travers l’adoption de mesures concrètes pour l’amélioration du climat des affaires et la concrétisation du programme de réformes établi à cet effet, loin des slogans et des déclarations d’intention.

Mais, s’est-il interrogé, peut-on espérer la concrétisation effective d’un tel programme avec les dispositions instituées dans le cadre de la loi de finances pour 2023, alors que lee pays a atteint un record de pression fiscale et connaît une faiblesse remarquable de l’investissement public.

Il a signalé, à cet égard, le niveau record atteint par les recettes fiscales, soit plus de 40 Milliards dinars. Les recettes fiscales, a-t-il souligné, ont augmenté de 5445 Millions dinars par rapport à la Loi de finances rectificative 2022 et 7806 Millions dinars par rapport à la Loi de Finances initiale 2022.

L’impôt sur le revenu atteint à lui seul 16% du budget de l’Etat en 2023 contre 18% en 2022, mais contre 12% en 2010. La TVA finance 16% du budget de l’Etat en 2023 contre 17% en 2022 (contre 19% en 2010). L’impôt sur les sociétés ne participe qu’à hauteur de 7,3% au financement du budget de l’Etat en 2023 contre 6,9% en 2022 (13% en 2010). Les recettes fiscales représentent ainsi 28% du PIB en 2023 contre 17% en 2010.L’investissement en 2010 représentait 20% du budget de l’Etat contre 9% en 2023.

Les salaires ont augmenté, en 2023, de 1199 MTND par rapport à la loi de finances initiale de 2022 et de 1220 MTND par rapport à la loi de finances rectificative de 2022. Cette augmentation provient principalement de l’augmentation des salaires dans le secteur public, à part le recrutement et la promotion de 2023.

Contrairement aux promesses faites au FMI et aux investisseurs étrangers, a encore signalé le même expert, les dépenses de l’État sont le résultat des salaires dans la fonction publique et la pléthore d’entreprises de l’État dont le personnel est gonflé hors de toute mesure.

Ainsi, les dépenses de l’Etat sont estimées à 53 milliards 921 Millions dinars dont 42% pour les salaires.

Potentiel économique

Dans ce même esprit, le Conseil des Chambres Mixtes (CCM), la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT), et le Centre des Jeunes Dirigeants (CJD), trois organisations partenaires du Dialogue Public Privé, ont réaffirmé leur engagement à contribuer efficacement à l’implémentation des mesures prises pour l’amélioration du climat des affaires en Tunisie.

Néanmoins, elles ont exprimé leur étonnement face à l’adoption de mesures en totale contradiction avec l’objectif d’amélioration du climat des affaires et de la nécessaire instauration d’un climat de confiance entre les partenaires du Dialogue Public Privé.

Les trois organisations ont pointé les mesures prises le 17 octobre 2022, restreignant les importations, notant qu’elles ont eu un impact immédiat négatif sur le tissu économique suscitant une profonde inquiétude parmi les opérateurs dans tous les secteurs vitaux.

Partant, elles ont recommandé de suspendre ces mesures et de mettre en place une solution digitale à l’instar des bonnes pratiques dans des pays similaires à la Tunisie. Elles ont proposé de construire une plateforme d’accréditation des importateurs organisés qui se conforment à la réglementation nationale, en permettant un accès à une traçabilité de leurs transactions et en prouvant leur professionnalisme.

Cette mesure sera à l’honneur de la Tunisie et ne peut que renforcer l’adhésion de tous les acteurs au Dialogue Public Privé, ont-elles affirmé.

IDE et balance commerciale

En effet, pour les spécialistes indépendants, au-delà de l’alarmisme de certains à l’intérieur et à l’étranger, plusieurs indicateurs économiques confirment que le potentiel économique de la Tunisie est important et ne demande qu’un encadrement et un accompagnement appropriés pour se déployer et se développer.

Ainsi, le flux des investissements internationaux (IDI) a enregistré, en 2022, une hausse de 18,4% pour atteindre un montant de 2221,9 MD, contre 1876,3 MD, en 2021, d’après les données les plus récentes de l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA)..

Ces investissements sont répartis entre 2214,3 MD d’Investissements directs étrangers (IDE) et 7,6 MD en portefeuille. Compte tenu de l’évolution de la parité du dinar, ces investissements ont atteint 715,9 millions de dollars (671,4 millions de dollars en 2021) et 681,4 millions d’euros (569,1 millions d’euros en 2021). Les IDI sont répartis à hauteur de 22,2% pour les énergies 58,7% pour les industries manufacturières, 18,7% pour les services et 0,4% pour l’agriculture.

Au même moment, la balance commerciale de la Tunisie avec l’Union européenne, son principal et traditionnel client, a été excédentaire, en 2021, d’après la Banque centrale de la Tunisie.

Les exportations, composées dans leur majeure partie de produits manufacturés ont connu une hausse qui a concerné surtout l’Italie (+31,4%), l’Allemagne (+24,9%) et la France (+10,7%). La même année a enregistré une consolidation de l’excédent commercial avec la Libye de 44,9%, grâce à l’accroissement des exportations (+43,4%). Quant à la balance avec les pays d’Afrique subsaharienne, elle a enregistré un excédent, qui s’est accru de 278 MD par rapport à 2020, pour s’élever à 1158 MD et ce, en relation avec la hausse des exportations de 28% grâce à l’accroissement des ventes à destination de la Cote d’Ivoire (+58,7%), du Sénégal (+34,3%) et du Ghana (42,7%).

S.B.H