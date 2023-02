Exportateurs tunisiens, en avant, le monde vous regarde!

La meilleure défense est l’attaque, c’est la devise qu’ Entreprises exportatrices et Structures d’appui à l’export en Tunisie ont fait leur et appliquent avec succès d’ailleurs.

Un exemple édifiant. Selon le Centre technique du textile (CETTEX), les exportations de la Tunisie vers la France, 4ème fournisseur de ce pays en habillement, ont connu une croissance de +23,64 %, durant les 6 mois 2022, par rapport à la même période 2021, pour une valeur de 416,6 millions d’euros.

Egalement, les exportations de la Tunisie vers l’Italie (4ème fournisseur de l’Italie en habillement) se sont élevées, durant les 6 mois 2022, à 283,7 millions d’euros enregistrant ainsi une croissance de +26,83 %, par rapport à la même période écoulée (+7,57% par rapport à 2019).

Les exportations de la Tunisie vers l’Allemagne et la Belgique ont enregistré une hausse respectivement de 37% et 8%

Le CETTEX confirme, en outre, un retour en force des investisseurs étrangers de renommée vers le site tunisien, une confirmation d’augmentation de 60% des commandes pour les HIGH BRANDIND chez les entreprises de grande taille, au cours de l’année 2022.

Il s’agit, également, des intentions de près de 40% des donneurs d’ordres européens qui réalisent leurs productions en Asie de réorienter leurs modes d’approvisionnement vers les pays de proximité et de 343 projets déclarés qui peuvent générer 7376 nouveaux postes d’emplois avec un montant d’investissement global de 97,9MD .

Comme le soulignait déjà l’Observatoire tunisien de l’économie, dans un rapport assez ancien, mais qui reste toujours d’actualité : « Dans un contexte d’une balance commerciale, globale et agroalimentaire, déficitaire, à l’instar du contexte tunisien, accroître la valeur des exportations et limiter la valeur des importations sont les deux solutions envisageables. Booster les exportations constitue l’alternative la plus plausible du fait des opportunités offertes en termes d’augmentation de la production et de valorisation des produits ».

Dans ce contexte, une mention spéciale doit être faite de la contribution éminente du Centre de promotion des exportations, CEPEX, à cette dynamique.

Se réveillant, à son tour, de la léthargie générale qui a frappé l’ensemble du pays et ses différents rouages, durant la dernière période, le CEPEX a multiplié, dernièrement, les initiatives pour ranimer la flamme du commerce extérieur et apporter sa part à l’impulsion des exportations tunisiennes, en cherchant à faciliter, à cet effet, la tâche des exportateurs et hommes d’affaires tunisiens.

Il a concocté un « agenda export » riche et varié de participations aux foires et expositions internationales pour l’année 2023 dans les divers pays du monde, Algérie, Libye, Hollande, Angleterre, Espagne, et Ghana, entre autres.

On en signale la mission d’hommes d’affaires tunisiens en Libye, B2B, les 6 et 7 mars, avec la participation de 60 entreprises exportatrices tunisiennes, opérant dans l’agroalimentaire, le secteur des bâtiments et travaux publics, les matériaux de construction, outre la Foire internationale de Tripoli, le salon « Food and Drink Events » à Londres en Grande Bretagne du 20 au 22 mars, parallèlement à une mission d’affaires à Accra au Ghana du 14 au 18 mars et le Salon algérien du bâtiment « Bâtimatec ».

Des manifestations similaires, sur le sol tunisien, ont été, également, programmées dont des réunions B2B du 21 au 23 juin au siège du CEPEX, à la maison de l’exportateur, consacrées au secteur du textile et habillement avec des acheteurs italiens, polonais et hollandais, dans le but de développer les exportations tunisiennes dans les filières du prêt-à-porter, Jean, lingeries, maillots de bain et vêtements de travail sur l’Italie, la Pologne et la Hollande (Pays Bas).

Evaluation

Ce redéploiement vient à point nommé conforter les attentes des opérateurs et hommes d’affaires tunisiens.

La première rencontre organisée par le CEPEX dans le cadre de la reprise de ses « matinales export », vendredi 17 février, sous le titre « où exporter en 2023 » a vu la participation de plus de 130 exportateurs et hommes d’affaires tunisiens représentant quelques 90 entreprises.

Le même jour, un mémorandum a été signé entre le CEPEX et son homologue de la République démocratique du Congo.

Parallèlement, une structure de coordination a été mise en place au niveau du ministère du commerce et du développement des exportations sous le nom « Tunisia Export Team » (Groupe Tunisien de l’Export) ayant pour mission l’unification et la coordination des actions de promotion des exportations à l’intérieur et à l’extérieur.

La coordination dans ce domaine est très importante. Divers intervenants tunisiens peuvent en effet être tentés de proposer des évènements promotionnels consacrés à la même thématique dans un même pays, ce qui n’est pas opportun.

Selon les responsables, la Tunisie exporte vers 200 pays, ce qui est bien, mais le même exportateur a intérêt à cibler un cercle très restreint de pays, deux ou trois.

Les participations aux foires et expositions internationales étant payantes et même coûteuses devraient être rentables, de sorte qu’un bilan à ce propos devrait être fait de manière à évaluer exactement les points forts et les points faibles.

Le rapport de l’OTE signalé mentionne qu’en termes de valeurs, les exportations tunisiennes ont couvert les importations en 2005, 2006 et 2009, tandis qu’avec certains grands pays européens, la balance commerciale de la Tunisie est encore de nos jours excédentaire.

Puis, plusieurs analystes sont d’avis que le contexte international est plutôt favorable pour la Tunisie, en matière d’exportations, notant qu’une partie de la demande mondiale est centrée, justement, sur des biens de consommation qu’elle produit et peut produire en grandes quantités, comme les industries manufacturières , les produits agroalimentaires ou encore les engrais phosphatés.

S.B.H