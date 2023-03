Exportation du premier hélicoptère de fabrication tunisienne

Le codirecteur de la société tunisienne « Avionav » spécialisée en construction d’avions, Férid Al Kamel, a déclaré, au journal Assabah du vendredi 10 mars, que son entreprise a exporté, mercredi 8 mars, le premier hélicoptère tunisien fabriqué par la société « Avianov », implantée dans la région de Borjine, délégation de Msaken, au gouvernorat de Sousse. Son prix s’élève à 120 mille dollars.

Ce constructeur tunisien d’avions a démarré en 2014 par la fabrication d’avions légers à 100% tunisiens, destinés à l’agriculture, au tourisme, la publicité et l’apprentissage du pilotage avant de passer à la construction d’hélicoptères tunisiens, dont les composants sont en grande majorité tunisiens, à part le moteur et quelques autres composants qui sont importés.

Férid Al Kamel a signalé que son entreprise qu’il avait fondée avec son frère jumeau Fouad, écoule ses avions dans plusieurs pays européens , africains et asiatiques dont la Belgique, la Grèce, la Malaisie et autres, ajoutant que jusqu’à présent il n’existe pas d’opérations commerciales sur le marché tunisien. Or, a-t-il noté, l’approvisionnement en avions de fabrication locale permet d’économiser entre 30 et 50% du prix, émettant l’espoir que les choses changeront après l’amélioration de la situation financière de la Tunisie.

Concernant les perspectives d’avenir, le responsable d’Avionav a révélé que son entreprise s’emploie actuellement à fabriquer un hydravion tunisien.