Exposition de groupe en hommage à la mémoire de l’artiste photographe Mohamed Ali Essaadi

Les amis de l’artiste photographe Mohamed Ali Essaadi, fondateur de la galerie d’art Essaadi à Carthage, organisent sous l’égide du Ministère des affaires culturelles et de la Commune de Carthage du dimanche 6 au 13 Février 2022 une exposition de groupe à l’espace Sophonisbe à Carthage en hommage au célèbre artiste.

De nombreux artistes ont ainsi répondu à l’appel à l’instar de Abderrazek Snoussi, Ahmed Zaïbi, Ali Znaïdi, Alya Khelifi, Hajer Ben Fadhel, Hasna Dridi, Ivette Minka, Manling Chen, Nadia Chouk, Naïm Amer, Sameh Ben Jaafar, Sonia Lakhoua et Sylvain Montéléone, présenteront leurs dernières créations au cours de cette exposition.

Une cérémonie d’hommage se tiendra le dimanche 6 Février 2022 à partir de 16h avec de nombreux témoignages d’hommes et de femmes de culture dans cette même localité de Carthage chère au cœur du feu Mohamed Ali Essaadi, qui s’est battu toute sa vie pour y porter haut les couleurs de la culture dans la cité de Carthage.

Né en 1950 à Sebeïtla et décédé le 7 juin 2021, Mohamed Ali Essaadi est un photographe, designer, plasticien et galeriste (fut connu comme directeur de la galerie d’art Essaadi à Carthage). Le défunt est diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts de Tunis en 1978, titulaire d’un DEA en Histoire de l’Art de l’Université Paris1 (Panthéon-Sorbonne) en 1980. Un premier séjour à la Cité Internationale des Arts de Paris en 1985 puis un second séjour à la Cité Internationale des Arts de Paris en 2010. Il a été le lauréat du premier prix présidentiel en Tunisie de la Photographie en 1989.

Il a dirigé une galerie d’art à Carthage au Thermes d’Antonin depuis 1986 et qui a réouvert ses portes en 2015 après une période de fermeture pour raison personnelle. Cette galerie a été un véritable laboratoire pour les arts plastiques en Tunisie. Initiatives originales, forum pour les jeunes artistes, de nombreuses expositions et installations s’y sont déroulées. Cette galerie est inséparable des évolutions de l’art contemporain en Tunisie.

Mohamed Ali Essaâdi a collecté des milliers d’images de Tunisie et d’ailleurs qui constituent un véritable trésor, pour leur valeur documentaire et pour leur qualité esthétique et leur force d’expression.

Il a participé à de multiples expositions en Tunisie et à l’étranger et il a contribué à l’édition de plusieurs ouvrages d’art avec des éditeurs tunisiens.

Il est l’auteur de plusieurs projets d’installations et autres transformations et animations.