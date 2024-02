Expulsions au Rwanda : La Chambre des Lords débat du projet de loi

Le projet du gouvernement britannique d’envoyer certains demandeurs d’asile en aller simple au Rwanda est « fondamentalement incompatible » avec les obligations du Royaume-Uni en matière de droits de l’homme, a déclaré lundi un organisme parlementaire de surveillance des droits, alors que le projet de loi controversé est de nouveau débattu à la Chambre des Lords.

La chambre haute non élue du Parlement examine un projet de loi visant à contourner la décision de la Cour suprême du Royaume-Uni, qui a jugé le plan pour le Rwanda illégal. La Cour a déclaré en novembre que ce pays d’Afrique de l’Est n’était pas un pays sûr pour les migrants.

Le projet de loi sur la sécurité du Rwanda déclare le pays sûr, rend plus difficile pour les migrants de contester l’expulsion et permet au gouvernement britannique d’ignorer les injonctions de la Cour européenne des droits de l’homme qui cherchent à bloquer les renvois, précise AfricaNews .

La commission mixte des droits de l’homme du Parlement, composée de membres du gouvernement et de l’opposition, a déclaré dans un rapport que le projet de loi « invite ouvertement à la possibilité que le Royaume-Uni enfreigne le droit international » et permet aux fonctionnaires britanniques « d’agir d’une manière incompatible avec les normes en matière de droits de l’homme ».

Joanna Cherry, membre du Parti national écossais, qui préside la commission, a déclaré que le projet de loi « risque de porter un préjudice incalculable à la réputation du Royaume-Uni en tant que défenseur des droits de l’homme ».

« Ce projet de loi vise à supprimer des garanties vitales contre la persécution et les violations des droits de l’homme, y compris le droit fondamental d’accès à un tribunal », a-t-elle déclaré. « L’hostilité aux droits de l’homme est au cœur de ce projet de loi et aucun amendement ne pourra le sauver ».

Le ministère de l’Intérieur a déclaré que le plan rwandais constituait une solution « audacieuse et innovante » à un « défi mondial majeur ».

