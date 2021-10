Ezzahra Sports affronte ce lundi à 12h00 AL Wakra (Qatar) pour le leadership du groupe

Ezzahra Sport s’est assuré un billet pour les quarts de finale du 33e Championnat arabe des clubs messieurs de basket-ball en battant la formation Koweitienne Alyarmouk Sports 95-65, dimanche soir à Alexandrie en Egypte pour le compte de la troisième journée du groupe B.

Le représentant Tunisien, qui compte un troisième succès consécutif après les deux victoires devant les Grecs-soudanais (112-36) et le club émirati d’Al Sharjah (88-81), est en tête du classement avec 6 points, en compagnie de la formation Qatarie Al Wakra, qu’il affronte ce lundi à 12h00 pour le leadership du groupe.

Le groupe A rappelle-t-on, est formé d’Al Ittihad Alexandrie (Egypte), Blida (Algérie), Blida (Algérie), Al Mina (Yemen), FUS Rabat (Maroc) et le groupe C, Shaab Hadramout, (Yemen), Al Fath (Arabie Saoudite), Al Ahly (Egypte) et Widad Boufarik (Algérie).

Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale prévus mercredi 6 octobre, tandis que les demi-finales se joueront le vendredi 8 octobre, et la finale le samedi 9 du même mois.