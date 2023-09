F. Belhaj plaide pour une forte participation du secteur privé à la production de l’électricité dans le cadre du projet ELMED

S’agit-il d’une condition à respecter coûte que coûte ?. Intervenant, lundi 11 septembre sur les ondes de Radio Express FM, le vice président de la Banque mondiale, Férid Belhaj, a plaidé vigoureusement pour une forte participation du secteur privé à la production de l’électricité dans le cadre du projet ELMED portant sur le raccordement du réseau électrique tunisien au réseau électrique européen, via l’Italie, et financé en grande partie par la BM. Il constitue un des plus grands projets dans le cadre de la coopération stratégique entre la Tunisie et la BM pour la période 2023/2027.

Au mois de juin dernier, la BM a accordé à la Tunisie, à cet effet, un prêt se montant à 268 millions dollars, soit près de 900 millions dinars.

F. Belhaj a été d’avis que la production de l’électricité soit assurée principalement par le secteur privé tandis que les structures publiques concernées se chargent du transport de cette électricité vers l’Italie et de sa distribution.