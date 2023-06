Faire de la Tunisie un Hub des startups à très haute valeur ajoutée

Le directeur de l’économie numérique au ministère des technologies de la communication, Wissam Malki, dans un entretien accordé à African Manager, a passé en revue les actions entreprises en Tunisie en vue de promouvoir l’économie numérique et l’innovation technologique en Tunisie, notamment à travers le secteur des entreprises innovantes appelées Startups, ou encore Licornes lorsqu’elles parviennent à imposer leur produit et leur enseigne à l’échelle nationale et internationale. Interview :

En votre qualité de directeur de l’économie numérique au ministère des Technologies de la communication, pouvez-vous nous dire où en est-on en Tunisie et les progrès faits dans ce domaine, notamment dans celui des entreprises innovantes dites Startups ?

La Tunisie se prévaut de beaucoup d’acquis en la matière. Elle a été pionnière à l’échelle de la région africaine et arabe en procédant depuis 2016 à la promulgation de la loi dite « Startup Act » organisant le travail des startups en Tunisie. Plus de 20 pays africains se sont dotés d’une législation analogue en s’inspirant profondément du modèle tunisien.

En effet, le Programme Startup Tunisia lancé en 2019 a visé haut dès le départ, faire de la Tunisie un Hub dans le domaine des startups à très haute valeur ajoutée.

En l’espace de ces trois dernières années , d’avril 2019 à mai 2023, ce programme a permis d’attribuer le label de startup à 903 entreprises innovantes tunisiennes ayant contribué à la création de 4500 emplois de qualité.

D’aucuns lient le succès des entreprises innovantes à l’internationalisation ? Qu’en pensez-vous ?

Il est complètement erroné de lier la réussite des startups à leur internationalisation. Cependant, la loi tunisienne relative aux startups incite et encourage l’internationalisation, l’installation à l’étranger et l’établissement de rapports de partenariats avec les entreprises étrangères. Puis, seulement, une vingtaine de startups tunisiennes ont tenté leurs chances à l’étranger et ont enregistré des succès éclatants qui honorent la Tunisie. Aussi, il est nécessaire d’œuvrer constamment à l’amélioration des opportunités d’investissement et de l’environnement socio-économique des startups, en Tunisie, afin qu’elles puissent donner toute la mesure de leurs capacités dans leurs domaines d’activité, notamment en matière d’innovation technologie qui constitue leur principale mission, mais de préférence dans leur patrie d’origine, la Tunisie.

Justement, le Programme Startup Tunisia a pu accomplir 40% seulement de ces objectifs, car le but fixé est de labelliser 1000 startups et créer au total 10 mille emplois, d’ici fin 2024, contre les 903 startups labellisées et 4500 emplois générés jusqu’à présent.

Le rythme mensuel actuel d’attribution du label de startup est satisfaisant. Toutefois, l’un des objectifs des autorités est de créer effectivement des startups performantes, « les startups licornes », parallèlement à la réalisation d’un chiffre d’affaires d’un milliard de dinars, au vu de ce que peuvent faire ces entreprises innovantes. Plusieurs grandes sociétés actives sur la scène mondiale comme les sociétés Facebook et Google étaient à l’origine des startups.

Et pour ce qui est du Fonds des fonds créé, à cet effet, et son apport dans ce domaine ?

Le Fonds des fonds destiné au financement des startups va consacrer dans une première étape 200 millions euros à ce volet.

En effet, le Fonds de fonds ANAVA a été lancé afin de permettre aux acteurs de l’écosystème de l’entrepreneuriat innovant d’accéder aux financements dont ils ont besoin pour se développer.

Le Fonds de Fonds a une taille cible de 200 millions d’euros et vise à investir dans plus de 13 fonds d’investissement dédiés aux startups à chaque stade de développement (Seed Stage, Early Stage et Late Stage).

De manière générale, ce Fonds des fonds s’inscrit dans le cadre du programme national, Startup Tunisia, dont la gestion est confiée à Smart Capital et qui repose sur 3 axes principaux, savoir l’axe relatif à Startup Act en tant que cadre juridique unique dédié aux Startups qui se lancent ou s’installent en Tunisie, l’axe relatif à Startup Invest en tant que cadre d’investissement dédié aux Startups construit autour du Fonds de Fonds d’une taille cible de 200 M€ et soutenu par un incubateur de GP (société de gestion) ainsi qu’un Fonds de Garantie des Startups, et enfin un troisième axe relatif à Startup Ecosystem en tant que cadre de soutien pour les organisations de soutien aux écosystèmes (OSE) et les Startup.

Toutes ces indications sont visibles sur les plateformes officielles dédiées à ce domaine, et à titre de simple remarque, la plateforme électronique relative à l’enregistrement des startups fonctionne de façon normale, à part quelques problèmes techniques qui surviennent de temps à autre.

Aussi, le Programme Starup Tunisie s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale visant à l’incitation et l’encouragement de l’économie numérique, et l’innovation technologie.

Les avantages institués dans ce but sont nombreux, dont le congé de création d’une startup qui consiste à octroyer au fonctionnaire public ou à un cadre d’une entreprise privée, titularisé un congé payé d’une année pour créer sa startup, parallèlement à d’autres avantages portant sur des exonérations fiscales et des prises en charge des cotisation sociales, outre la qualité de client agrée auprès de la douane tunisienne qui permet au directeur de la startup de bénéficier de facilités douanières diverses.

Quid de l’amélioration du climat des affaires ?

Le gouvernement se penche actuellement sur le projet du nouveau Code de changes et le projet de révision de la loi d’incitation à l’investissement de 2016 qui vont donner une nouvelle impulsion à l’investissement en général, en particulier dans le domaine du numérique, de l’innovation technologique et des secteurs à haute valeur ajoutée.

Sur le plan politique, le gouvernement n’a pas cessé de manifester sa sollicitude envers l’économie numérique et les startups. La cheffe du gouvernement Nejla Bouden a reçu, en début de semaine, une élite de promoteurs de startups tunisiennes ayant réussi à s’affirmer à l’échelle internationale, et les a félicités pour leurs parcours, qu’elle a présentés comme de véritables success stories propres à inspirer et guider positivement la jeunesse tunisienne.