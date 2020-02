Fakhfakh aurait choisi Ghazi Jribi à l‘Intérieur et Chafik Sarsar à la Justice

Selon de député d’Attayar Larbi Jlassi, le chef du gouvernement désigné, Elyès Fakfah, a informé son parti qu’il a choisi Ghazi Jribi pour le portefeuille de l’Intérieur, et Chafik Sarsar pour celui de la Justice.

S’exprimant sur Ettassia tv, il a ajouté qu’Attaya a rejeté ces nominations non en raison du background et de la probité des deux personnalités mais parce que « nous demandons une méthodologie claire et basée sur de nouvelles politiques ».

Il a souligné que « Mohamed Abbou est le plus apte pour être à la tête du ministère de la Justice pour lequel nous l’avons proposé outre le ministère de l’Intérieur », a-t-il dit.