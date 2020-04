Faouzi Hanafi : Pour le maintien de la fermeture des cafés jusqu’au déconfinement total

Faouzi Hanafi, président de la Chambre nationale des propriétaires de cafés a évoqué, ce mardi 28 avril 2020, les répercussions de la crise sanitaire sur les propriétaires de cafés en Tunisie.

A cet effet, il a appelé le gouvernement à accorder des crédits dans les plus brefs délais, afin de les aider à faire face aux dépenses des mois de mars et avril, dont le loyer et les salaires.

Selon lui, le confinement ciblé n’est pas rentable et intensifiera les dépenses supplémentaires à l’instar de l’achat des masques, désinfectant et les frais de transport, qui nécessitent des recettes quotidiennes.

Faouzi Hanafi préfère la réouverture des cafés après le déconfinement total, rapporte Mosaïque fm.