Fathi Hanchi, nouveau DG de l’ANME

Le ministère de l’Energie, des mines et de transition énergétique a annoncé la nomination de Fathi Hanchi en tant que directeur général de l’Agence nationale pour la maitrise de l’énergie (ANME).

Fathi Hanchi est un ingénieur en génie mécanique. Il a occupé, depuis février 2011, le poste du directeur de l’efficacité énergétique au sein de l’ANME. Il a contribué, aussi, à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation de la plupart des programmes et projets tunisiens mis en œuvre dans le domaine énergétique.

Il a également participé aux différents projets de réforme du secteur de l’énergie durant la période 2000-2020.