Faut-il encore investir dans la crypto-monnaie en 2022?

À bien des égards, 2021 a été l’année de la percée des monnaies virtuelles. Le Bitcoin aura ainsi atteint des prix record, avant que des fluctuations finissent par le faire chuter à ses plus bas niveaux en 2022. À partir de là, le gouvernement américain a décidé d’ajouter de nouvelles réglementations pour toutes les crypto-monnaies.

- Publicité-

Une initiative qui n’aura gère découragé les investisseurs, intéressés par la cryptographie plus que jamais auparavant, malgré le fait que cette industrie, en perpétuelle évolution, a finit par atteindre ses limites. Il est dés lors, difficile de prédire comment les choses pourraient se dérouler à long terme, mais quelques changement opérés cette année permettent d’entrevoir quelques éléments de réponse.

Réglementation des crypto-monnaies

Le gouvernement américain montre un plus grand intérêt pour la réglementation de la crypto-monnaie. Les législateurs veulent ainsi établir des lignes directrices et des lois afin que la cryptographie soit plus sûre pour les investisseurs.

Cette réglementation empêche les cybercriminels d’utiliser la Blockchain à des fins néfastes comme le recours à des transactions illicites, l’achat de matériaux prohibés etc.

Cependant, des utilisateurs craignent que l’implication du gouvernement ne finisse par créer d’énormes taxes et d’autres problèmes associés à la monnaie fiduciaire.

Approbation Crypto ETF

Le premier ETF Bitcoin a fait son chemin à la Bourse de New York en octobre 2021, preuve que les monnaies virtuelles intéressent de très près le marché boursier et les spéculateurs. En effet, les investisseurs peuvent désormais acheter des crypto-monnaies directement auprès des courtiers en investissement. S’ils ont déjà des comptes, cela simplifie le processus.

Adoption institutionnelle de la crypto-monnaie

Les entreprises grand public de divers secteurs s’intéressent à la Blockchain et à la crypto-monnaie, ce qui stimule la croissance de l’industrie de la cryptographie.

A titre d’exemple, les entreprises Square et PayPal (sociétés Fintech) permettent d’ores et déjà aux utilisateurs d’acheter de la crypto-monnaie directement sur leurs plateformes. Même le géant de l’automobile Tesla détient des milliards de dollars en actifs cryptographiques, preuve que de plus en plus de multinationales s’intéressent à ces nouveaux moyens de paiement.

En effet, les firmes mondialement connues pourraient relancer le paiement par crypto-monnaie cette année. Ainsi, si Amazon y adhère et accepte les paiements Bitcoin, cela pourrait créer une réaction en chaîne sans précédent.

Qu’est-ce que cela signifie pour les investisseurs ? Ce n’est pas clair pour le moment. Cependant, si les gens se sentent à l’aise de payer des biens en crypto, et que c’est accessible, cela pourrait avoir un impact sur les prix du Bitcoin.

En conclusion, il est facile de spéculer sur la valeur de la crypto-monnaie pour les investisseurs dans les années à venir. Cependant, il s’agit toujours d’un investissement spéculatif et donc incertain. Indépendamment de ce que pensent les experts, il s’agit de déterminer à l’instinct, si ce risque en vaut la peine pour votre portefeuille de placement.