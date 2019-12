FC Barcelone : le portier Ter Stegen indisponible pour une durée indéterminée

Le gardien de but allemand du FC Barcelone Marc ter Stegen, blessé au genou, sera indisponible pour une durée indéterminée, a annoncé lundi l’actuel leader du championnat d’Espagne de football dans un communiqué.

Le portier est “indisponible” car il “reçoit un traitement pour soigner sa blessure au genou droit (tendinopathie) suite au dernier match” contre le Deportivo Alaves, a expliqué le club catalan sur son compte Twitter, précisant que “sa récupération dictera son retour”.

De son côté, la milieu de terrain brésilien Arthur Melo “poursuit son traitement pour soigner sa gêne au pubis et sera absent environ 3 semaines”, a poursuivi

le club blaugrana.

Le joueur de 23 ans devrait donc manquer la prochaine rencontre de championnat contre l’Espanyol Barcelone samedi puis la demi-finale de Supercoupe d’Espagne contre l’Atlético Madrid le 9 janvier en Arabie saoudite ainsi que l’éventuelle finale trois jours plus tard, contre le

vainqueur de Real Madrid – FC Valence.

Formé au Grêmio Porto Alegre et arrivé à l’été 2018 au Camp Nou, Arthur Melo avait déjà été arrêté en février pour “une lésion musculaire au biceps fémoral de la jambe gauche”.