FC Barcelone: Messi absent contre Eibar

Le FC Barcelone a dispensé Lionel Messi du match de Liga contre Eibar mardi à domicile, l’Argentin n’étant pas totalement remis d’une blessure à la cheville droite, a annoncé le club catalan dans un communiqué dimanche.

Le capitaine barcelonais s’est vu accorder quelques jours de repos supplémentaires après Noël pour poursuivre « le traitement de sa cheville droite », explique le Barça. « Il devrait faire son retour à l’entraînement après le match entre le FC Barcelone et Eibar », ajoute le club. Le sextuple Ballon d’Or avait déjà été laissé au repos fin novembre et début décembre lors des deux matches de Ligue des champions face aux Ukrainiens du Dynamo Kiev et aux Hongrois de Ferencv?ros. L’Argentin a pris part à 18 matches cette saison sous les couleurs des Blaugranas, auteur de 10 buts, dont le dernier, inscrit lors de la victoire contre Valladolid mercredi, a permis à la « Pulga » de dépasser Pelé comme meilleur buteur dans un seul club (644 buts).

Après des débuts difficiles cette saison, le Barça a engrangé 10 points sur les 4 derniers matches et pointe à la 5e place de la Liga (24 points), à 8 points du leader, l’Atlético Madrid, alors que les catalans comptent un match de plus.