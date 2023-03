FCT 2023: Une ouverture haute en couleurs qui affiche les prémices d’une édition prometteuse

Affichant un retour assez particulier cette année avec une 21ème édition qui s’est voulue dès le départ une session de retrouvailles, de reconnaissance et d’hommages, le festival de la chanson tunisienne (FCT) s’est ouvert dans la soirée du mardi 7 mars 2023 au Théâtre de l’Opéra de la Cité de la Culture Chedly Klibi , avec un bel hommage à la mémoire de Dhikra Mohamed mais aussi à ceux qui l’ont connu et signé des collaborations musicales avec elle.

Une ouverture haute en couleurs et en lumières qui s’est déroulée en présence d’invités et de célébrités de tous bords : stars et vedettes tunisiens et arabes, artistes, musiciens, paroliers, compositeurs et figures du monde de l’art et de la culture.

Rehaussée de la présence de la ministre des affaires culturelles Hayet Guettat Guermazi , de représentants du corps diplomatique, la soirée a été marquée par un subtil va et vient entre hier et aujourd’hui grâce à une projection vidéo qui a transporté l’assistance dans un voyage portant haut les souvenirs de l’époque du début de Dhikra Mohamed.

Un hommage a été rendu sur scène au grand compositeur Abderrahmane Ayadi, révélateur depuis toujours de talents, dont Dhikra à qui il a dédié près de 28 chansons, et avec qui elle a signé sa chanson » Ila Hodhni Ommi « .

Trois grands noms de la scène arabe ayant eu une expérience avec Dhikra ont été également honorés à savoir l’arrangeur égyptien Mohamed Mostapha, le poète Heni Abdelkarim et le compositeur Salah Charnoubi. Sans oublier aussi une figure de la scène audio-visuelle égyptienne, l’animatrice télévision Mona El-Shazly qui n’a pas manqué de louer avec nostalgie et amour le parcours riche et dense de la regrettée avec sa voix inégalable, inclassable et puissante surtout dans sa célèbre chanson » W hyeti andek « .

Sur la scène finement déployée, l’Orchestre National de Musique au grand complet sous la houlette du jeune maestro Youssef Belhani a ensuite accompagné une belle brochette d’artistes dans des prestations où les chanteuses Emna Dammak, Molka Cherni, Safa Saad, Nawel Ghachem, Eya Daghnouj, Olfa Ben Romdhane, Yosra Mahnouch et les chanteurs Ghazi Ayadi et Mohamed Jebali ont repris certains tubes parmi les 16 albums de la chanteuse Dhikra Mohamed, pour ne citer que » Ila Hodhn Ommi « , » W hyeti andek, » Ana zay Zaman » » Wselni jawab « , allah ghaleb « , youm lik youm alik » ….

Pour cet hommage au pluriel, ce sont des artistes tunisiens prestigieux et de grands noms de la scène musicale arabe, des artistes qui l’ayant connu et côtoyé, qui ont répondu présents pour cette soirée où les uns l’ont chanté et d’autres ont chanté pour elle comme Cheb Jilani, Mohamed El Helou, Heni Chaker ….

Pendant plus de deux heures, le théâtre de l’opéra a vibré au rythme de célèbres chansons du répertoire de Dhekra plongeant les présents dans les mélodies d’hier. A la mémoire de cette artiste exceptionnelle, l’hommage était, de l’avis d’un grand nombre de présents, un hommage très touchant et émouvant.

Pour ce premier envol, le festival de la chanson tunisienne qui fait peau neuve a affiché les prémices d’une édition bien prometteuse. Avec une programmation bien dosée, les soirées réservées aux compétions seront marquées elles aussi par des hommages en souvenir des légendes éternelles mais aussi à ceux qui sont encore en vie pour faire du festival un lieu de retrouvailles entre plusieurs générations liées par cette étincelle qui retrempe le cœur : la chanson tunisienne.

