Les élèves n’auront pas leurs notes. Taoufik Chebbi l’a décidé

Le secrétaire général adjoint de la fédération de l’enseignement de base Taoufik Chebbi a indiqué que la décision de la retenue des notes à l’administration se poursuivra au cours du deuxième trimestre, considérant qu’il n’y a pas eu d’avancement dans les négociations avec le ministère de l’éducation en ce qui concerne les revendications professionnelles et matérielles dans ce secteur.

Chebbi a souligné dans une déclaration à la TAP qu’aucune proposition pouvant satisfaire le minimum des demandes professionnelles dans le secteur de l’enseignement de base n’ a été présentée au cours de la séance de travail qui s’est tenue jeudi entre le ministre de l’éducation Mohamed Ali Boughdiri et les représentants de la présidence du gouvernement et des ministères des finances et des affaires sociales.

Il a affirmé que les parties gouvernementales ont soulevé les difficultés des finances finances publiques qui selon eux, ne permettent pas de satisfaire les revendications professionnelles ayant un aspect matériel.

Le secrétaire général adjoint de la fédération a précisé que le ministre de l’éducation s’est engagé à tenir une séance de travail incessamment après concertation avec la présidence du gouvernement et le ministère des finances, signalant que la fédération appellera à la tenue d’une commission administrative sectorielle de l’enseignement de base consacrée à l’évaluation des résultats des négociations avant d’annoncer ses prochaines décisions.

Chebbi a relevé que la fédération de l’enseignement de base poursuivra la retenue des notes du deuxième trimestre, exprimant son attachement à la satisfaction des revendications figurant dans les motions professionnelles, telles que l’augmentation des primes et l’amélioration des conditions de travail.

