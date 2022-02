Festival des premières chorégraphiques/Cyrinne Douss: « Je ne suis pas blanche », Journal d’une création 2020-2022

Tout au long du projet de création « Je ne suis pas blanche », trois étapes et trois rendez-vous avec le public, (vécus comme une aubaine en plein covid) ont ponctué et renforcé le processus de travail : le 19 Mai 2021 au Festival Via les Ailleurs (CCN de Belfort/France), en partenariat avec le festival BIPOD (Liban), le 05 Juin 2021 au Festival Carthage Dance (Tunisie), le 11 novembre 2021 au Festival Signes d’automne (Paris) avant la première représentation officielle à Tunis le 12 Février 2022 au Rio dans le cadre de la 2ème Festival des Premières Chorégraphiques, organisé par l’association Al badil alternative culturelle avec le soutien de l’Institut Français de Tunis (IFT).

Pour la toute première fois, l’ensemble de l’équipe de la création signée Cyrinne Douss est réunie à Tunis pour la dernière étape du 7 au 11 février 2022 au Ciné-Théâtre Le Rio qui l’a accueille en résidence.

« Récit du métissage et de ses éternelles pérégrinations, 10 ans après la révolution tunisienne, la question identitaire ressurgit sans cesse. La parole libère. Le verbe, le chant et la danse exaltent un rapport au monde singulier. Leitmotiv de métamorphose et de résistance : partir du réel, du vécu, de l’être en tant que femme, danseuse, de l’entre-deux rives pour embrasser l’altérité fantasmée et multiple. La scène devient le lieu de tous les possibles, l’espace de l’affirmation, de la réconciliation, de la transformation et de la libération. »

C’est au coeur d’un Laboratoire d’écriture de trois mois avec l’équipe du programme Whystories à Paris de Septembre à Décembre 2020, que le projet « Je ne suis pas blanche » a connu ses premiers pas et ses premiers mots. L’aventure s’est poursuivie entre Paris et Tunis avec une équipe et des artistes des deux rives :

Benjemy pour la musique, Diane Fourdrignier pour la dramaturgie, Jérôme Bertin pour la lumière, Rima Khraief pour l’animation vidéo, et Sonia Bouzouita pour la traduction et l’adaptation en version arabe.

Un an après la toute première résidence de création à Viadanse (CCN de Belfort), le mois de Février 2022 marque la fin d’un long processus de création et d’introspection.

Le Festival des premières chorégraphiques est un festival de danse qui met en lumière les pièces inédites de jeunes chorégraphes. C’est une plateforme de diffusion où les artistes de la relève ont l’opportunité de dévoiler leurs œuvres pour la première fois au public.

Le festival se construit en collaboration avec les artistes de la programmation et offre une réelle diversité de propositions artistiques afin de toucher et d’éveiller la curiosité de l’ensemble des publics.

Par ailleurs, le festival s’efforce de nouer des partenariats avec des partenaires internationaux afin de favoriser la mise en visibilité des artistes Tunisiens.

Pour cette première édition, en ces temps de pandémie mondiale, le festival se veut solidaire avec les artistes, techniciens et acteurs culturels tunisiens.

Construit avec un petit budget, une campagne de financement participatif a été lancé auprès des partenaires et du public afin d’assurer de bonnes conditions de travail aux artistes : httpss://bit.ly/3gqrL1C

La totalité des fonds récoltés sera reversée aux artistes et leurs équipes pour continuer leurs recherches et les aider dans leurs processus de création.