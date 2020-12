Festival « Vues sur les Arts » dans une 1 ère édition prévue du 25 au 29 décembre

« Vues sur les Arts » est l’intitulé d’un nouveau festival cinématographique dont la première édition aura lieu du 25 au 29 décembre 2020 à l’Agora à la Marsa.

Cette édition inaugurale est placée sous le parrainage du réalisateur franco-suisse Jean Luc-Godard. Le comité d’organisation est composé notamment de Mohamed Ali Okbi, à la Direction générale du festival, et Tarek Ben Chaabane en tant que Directeur artistique.

« Vues sur les Arts » a pour vocation de décliner les sept muses qui inspirent le cinéma et le nourrissent, à savoir la peinture, la photo, la musique, la danse, la littérature, la poésie et l’architecture.

Au line-up du festival des œuvres exceptionnelles pour des réalisateurs comme Jean Luc Godard, Wim Wenders, Michelangelo Antonioni et Vincente Minnelli. La section focus 2020 sera dédiée au cinéma argentin avec le film culte » Tangos, l’exil de Gardel » de Fernando E.Solanas (1985).

La cérémonie d’ouverture verra la projection de » Frida » de Julie Taymor (2002) alors que la clôture prévoit deux documentaires de Hmida Ben Ammar « Ali Bellagha: l’artiste artisan » et « Abdelaziz Gorgi » (2004).

Un hommage sera rendu à Hmida Ben Ammar, un cinéaste au parcours particulier dont la qualité de ses créations, relève d’une personnalité qui témoigne de son intérêt pour des passions artistiques diverses.

Des ateliers-débats sont prévus autour » De l’écrit à l’écran » et » l’art du documentaire « .

