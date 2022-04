Fête du 1er Mai: L’UGTT appelle le gouvernement à appliquer les accords sectoriels et à augmenter le SMIG

L’UGTT a appelé, jeudi, le gouvernement à mettre en application les accords sectoriels signés précédemment, à augmenter le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et à entamer un nouveau round de négociations sociales sur les augmentations salariales dans la fonction publique et le secteur public.

Dans un communiqué publié à l’occasion de la fête du travail, célébrée le 1er mai de chaque année, l’UGTT a souligné que les augmentations salariales permettront de faire face à la détérioration du pouvoir d’achat à condition que les négociations sociales soient sérieuses et responsables pour revoir la politique des prix.

Dans ce contexte, la centrale syndicale a mis l’accent sur l’importance de parachever l’amendement des statuts de la fonction publique, des établissements et des offices publics ainsi que les statuts sectoriels.

A cette occasion, l’UGTT a souligné la nécessité d’engager des réformes dans plusieurs secteurs dont la fiscalité, l’enseignement, la santé, le transport ainsi que le système de sécurité sociale et les caisses sociales.

« Il est aussi urgent de sauver les institutions publiques à travers la mise en place de programmes de réforme qui cibleront les secteurs stratégiques comme l’agriculture, l’énergie, les eaux, le tourisme et autres secteurs stratégiques à forte employabilité et à forte valeur ajoutée », ajoute le communiqué.

En outre, l’UGTT estime qu’il est temps de lutter contre certains phénomènes qui représentent un grand danger pour l’économie et la stabilité sociale comme la corruption, la contrebande, la spéculation et l’évasion fiscale et sociale soulignant sa disposition à participer à l’élaboration d’un nouveau modèle économique inclusif, juste, équitable et durable.

Par ailleurs, l’UGTT a réitéré son soutien au peuple palestinien appelant le mouvement syndical arabe à exercer davantage de pressions sur leurs pays pour combattre le projet sioniste.