Fethi Belhadj : Un arsenal de mesures pour les travailleurs journaliers

Le ministre de la Formation professionnelle et de l’emploi Fethi Belhadj a indiqué ce mardi 31 mars à Shems FM , qu’un ensemble de mesures sera pris en faveur des travailleurs journaliers.

Il a précisé que ces mesures seront annoncées en fin de cette semaine et concernent les personnes qui travaillent individuellement et à leur propre compte, et qui ont été affectés par le confinement général.