FIFA The Best 2023: Guardiola remporte le prix du meilleur entraîneur

Le technicien espagnol de Manchester City, Pep Guardiola, a remporté le prix du meilleur entraîneur pour l’année 2023, lors de la cérémonie des Best FIFA Football Awards, organisée lundi à Londres.

L’entraîneur récolte les fruits d’une saison maitrisée de bout en bout à la tête des Citizens et qui s’est soldée par un triplé historique: Championnat, coupe d’Angleterre et Ligue des champions.

Le philosophe espagnol était nommé aux côtés des Italiens Simone Inzaghi (Inter Milan) et Luciano Spalletti, champion d’Italie avec le Napoli et actuel sélectionneur de la Nazionale.

Chez les dames, c’est la Néerlandaise Sarina Wiegman, sélectionneuse de l’Angleterre qui a remporté le prix de meilleure entraîneuse. Elle s’est imposée devant l’Espagnol Jonatan Gir?ldez, entraîneur du FC Barcelone, et Emma Hayes (Chelsea FC).

Les votes pour cette récompense individuelle n’ont pas tenu compte de la Coupe du monde 2022.

Le jury composé de capitaines, sélectionneurs des équipes nationales, de journalistes, mais aussi de supporters du monde entier, qui pouvaient voter en s’inscrivant sur le site de la FIFA, devait considérer les performances réalisées entre l’après Mondial masculin (19 décembre 2022) et la finale de la Coupe du monde féminine, le 20 août 2023.

