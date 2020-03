finale:Tunisie-Sénegal: Notre solidarité et notre jeu collectif nous mèneront jusqu’à la victoire finale

” Une finale ne diffère pas des autres matches malgré l’importance de l’enjeu, on ne doit pas la sortir de son contexte et nous allons l’aborder comme nos précédentes rencontres” a affirmé Hichem Essid, entraineur national adjoint de la sélection Tunisienne juniors, mardi lors d’une conférence de presse à Dammam (Arabie Sadouite) à la veille de la finale de la Coupe arabe juniors U20, face au Sénégal.

“L’enjeu ne doit pas nous faire oublier notre prestation lors des précédentes rencontres qui nous ont menées jusqu’en finale. Notre objectif était dès le début d’aborder progressivement ce tournoi et de donner à chaque match son degré d’importance et nous avons réussi dans notre mission, a-t-il estimé.

Concernant l’équipe du Sénégal, Hichem Essid a estimé que cette sélection est différente des autres adversaires du onze tunisien. Cette sélection a eu la chance de jouer face à des équipes qui ont un style de jeu proche du notre, mais ça ne veut pas dire pour autant que le Sénegal a un avantage sur nous” a-t-il affirmé.

A une question sur des éventuels changements que pourraient opérer le staff technique, Essid a répondu que l’équipe a réussi dès le début de cette Coupe Arabe à imposer son style de jeu dans chaque rencontre affirmant que les instructions sont claires à ce sujet: un jeu rapide et ne pas laisser des espaces à l’adversaire dès le début du match. Nous avons prouvé dès l’entame du tournoi que notre force réside dans notre jeu collectif et notre homogéneité et l’objectif est de conserver notre titre, même si nous serons amoindris des services de Moetez Zaddam, suspendu pour deux cartons jaunes, a-t-il ajouté.

Le coup d’envoi de la finale rappelle-t-on, sera donné mercredi au stade de Dammam à 17h30, par l’arbitre saoudien Fayçal Balaoui.