Financement de 219 nouveaux projets féminins d’une valeur de 2,3 MD

La ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées, Amel Belhaj Moussa, a remis, mercredi, un lot d’avis de financement de 219 nouveaux projets féminins d’une valeur totale de 2,3 millions de dinars (MD) dans le cadre du programme « Raidet ».

« Ces financements permettront la création d’environ 358 emplois directs », a indiqué la ministre, précisant que « 20 % des femmes bénéficiaires de ce lot sont diplômées de l’enseignement supérieur et 80 % d’entre eux disposent d’une qualification professionnelle ou d’une formation spécialisée. »

Elle a ajouté que le nombre total de projets financés par le programme national « Raidet » s’élève, ainsi, à 3898 projets depuis le lancement du programme en décembre 2022, précisant que ces projets féminins ont contribué à la création de 5963 emplois directs moyennant une enveloppe de plus de 37,9 millions de dinars.

Elle a également souligné que depuis son lancement en août 2022, la plateforme en ligne « Raidat » a reçu plus de 16 800 demandes de financement pour des projets féminins.

La ministre a ajouté que le ministère se penche actuellement sur l’examen de 1000 dossiers supplémentaires pour l’obtention de financements ou la création de projets, précisant que les différents projets financés dans les différentes régions de la République sont classés selon l’activité économique avec 74% pour les petits métiers, 21% pour les services, 3% pour l’agriculture, 2% pour le commerce et 1% pour l’artisanat.

Monastir arrive en tête des gouvernorats avec 20 projets, suivie de Sfax avec 17 projets, l’Ariana avec 16 projets, Médenine et Zaghouan (12 projets), Gabès, Nabeul, Bizerte et Tunis (11 projets), tandis que le nombre de projets créés à Kasserine, Kairouan, Jendouba, Ben Arous, Sidi Bouzid, Beja, Gafsa, Manouba, Tozeur, Kabli, Mahdia, Tataouine, Sousse et Siliana se situe entre 4 et 10 projets.