Fincra lance des solutions de compte virtuel EUR à Gitex Africa Maroc 2024

Fincra, une société pan-africaine de technologie de paiement, va dévoiler son dernier produit Banking as a Service (BaaS), le Compte virtuel EUR, à GITEX AFRICA Maroc 2024 (www.GITEXAFRICA.com). Cette solution innovante permettra aux entreprises du Nord et de l’Afrique francophone de percevoir facilement les paiements en devises étrangères.



Fincra a créé le Compte virtuel EUR pour simplifier le processus de réception des paiements en euros par les entreprises, ce qui peut être fait sans effort grâce à des virements bancaires simples. Cette capacité profitera à un large éventail d’industries, du commerce traditionnel au détail et au commerce électronique, à l’hôtellerie, au tourisme et aux services professionnels, leur permettant de mieux servir leur clientèle européenne.



Dans le cadre du lancement, Fincra sera au Booth 19C-30, Hall 19 du GITEX AFRICA Maroc 2024, exposant son Compte virtuel EUR et ses autres solutions de paiement pour les entreprises.



Avec ce lancement, Fincra étend sa gamme complète de solutions de paiement, qui comprend déjà divers outils pour faciliter les transactions fluides.



Ces outils, qui font partie de la gamme de produits Pay-In, permettent aux entreprises d’accepter des paiements par plusieurs méthodes, telles que les systèmes de paiement et les liens de paiements.



Les solutions Pay-In de Fincra prennent en charge les paiements par carte, virement bancaire et argent mobile, offrant aux entreprises des options polyvalentes pour répondre à leurs clients.



Fincra offre actuellement des comptes virtuels dans diverses devises, y compris le Naira nigérian (NGN), le Shilling kenyan (KES), le Cedi ghanéen (GHS), et le Shiling ougandais (UGX). L’introduction du Compte virtuel EUR marque le premier pas de la société vers l’offre d’une solution de devises en dehors de l’Afrique, visant à répondre aux besoins spécifiques des entreprises du Nord et Afrique francophone.



– Vente à des clients européens



Imaginez un marché animé à Marrakech où un artisan local peut vendre des produits artisanaux à un client à Paris aussi facilement qu’une transaction locale. De même, un hôtel ou un restaurant en Égypte peut désormais accepter les paiements en euros des touristes européens par virement bancaire direct vers un compte virtuel. En Tunisie, les start-ups technologiques peuvent émettre des comptes virtuels à leur diaspora, permettant des transactions en euros sans heurts à la maison grâce à l’infrastructure robuste de Fincra.



« Les entreprises en Afrique recherchent de plus en plus de solutions fiables et rentables pour gérer leurs paiements internationaux, en particulier en euros », a déclaré Wole Ayodele, directeur général (CEO) de Fincra.



« Notre Compte virtuel EUR offre une alternative moins chère au financement par carte, simplifie les collections de paiements en euros et permet aux plates-formes d’émettre des comptes nommés en euros à leurs clients. This makes it an ideal choice for businesses aiming to streamline their payment processes. »

