FITA2025 : La Tunisie au cœur de l’investissement et du commerce en Afrique

Le tour est venu pour la Tunisie d’abriter abriter la conférence internationale « Financing Investment & Trade in Africa » dont la 8ème édition FITA2025, aura lieu sur ses terres , les 6 et 7 mai 2025, avec la participation de pas moins de 2 mille invités venant de plus de 60 pays.

« Impulser la transformation de l’Afrique », tel sera, selon le président du Tunisia Africa Business Council (TABC), Anis Jaziri, le thème de ce rendez-vous africain qui, a-t-il dit lors d’une conférence de presse, ce lundi à Tunis, revêt une importance particulière, puisqu’elle coïncide avec le 10ème anniversaire de la création de TABC, une décennie d’engagement au service du rapprochement économique entre la Tunisie et le reste du continent africain.

« Au fil des années, FITA s’est imposée comme une plateforme panafricaine incontournable, réunissant porteurs de projets, décideurs publics, bailleurs de fonds et investisseurs autour de partenariats structurants pour l’avenir de l’Afrique », a-t-il encore souligné.

FITA2025 mettra en lumière les défis majeurs et les leviers de croissance du continent, tout en abordant la transformation industrielle, la transition énergétique, la digitalisation, ainsi que la modernisation des infrastructures et de la logistique et le développement du tourisme africain.

Jaziri a, en outre, assuré que cette manifestation s’annonce comme un rendez-vous majeur pour accélérer la dynamique de transformation du continent africain, en réunissant talents, visions et opportunités dans un cadre propice aux partenariats structurants. Elle accueillera de nombreuses personnalités de premier plan tels que des hauts responsables gouvernementaux, ministres, dirigeants d’institutions internationales et régionales des pays de l’Afrique, de l’Europe et de l’Asie, ainsi que de plusieurs centaines de CEOs étrangers, d’agences africaines de promotion de l’investissement et d’opérateurs économiques tunisiens issus de divers secteurs.

14 panels, 10 side events et 7 workshops

Evoquant le programme de « FITA 2025 », le président du TABC a précisé que 14 panels de haut niveau, 10 side events thématiques et 7 workshops sont prévus à cet évènement. Il a indiqué que cinq pays seront à l’honneur : RDC, Nigeria, Côte d’Ivoire, Madagascar et Guinée Conakry qui auront des sessions à cette manifestation.

Et de préciser que ce conclave prévoit pour la première fois « les FITA PITCH DAYS ». Il s’agit d’une initiative dédiée aux porteurs de projets innovants, qui auront l’opportunité de présenter leurs idées devant un panel d’investisseurs internationaux et d’institutions de financement, a-t-il expliqué. Egalement, un espace BtoB et BtoG sera aménagé pour faciliter les rencontres ciblées, a-t-il dit.

Jaziri a fait savoir qu’une plateforme digitale de matchmaking sera accessible dès le 14 avril 2025 afin de permettre à chaque participant inscrit, de planifier ses rendez-vous professionnels avec efficacité.

Un conclave pour fine la fleur de la finance internationale

FITA2025 est l’occasion pour les institutionnels et les opérateurs économiques de rencontrer la fine fleur de la finance internationale, les CEO, les bailleurs de fonds et les fonds d’investissements, pour discuter des mécanismes financiers de relance de l’économie africaine, des outils de développement du commerce Interafricain et leviers de booster l’investissement.

Par-delà des aspects économiques, cet événement est une opportunité stratégique pour la Tunisie de renforcer son attractivité en matière d’investissement et de promouvoir sa destination touristique à travers l’Afrique. Anis Jaziri a souligné la possibilité pour les institutions tunisiennes publiques et privées de conclure des accords et de développer des partenariats, notamment dans les secteurs du tourisme et des industries traditionnelles.

Le ministre tunisien du tourisme, Sofien Tekaya, qui a récemment rencontré Anis Jaziri, a exprimé son enthousiasme quant à la portée de cet événement continental et international. Il a souligné que le forum serait une occasion précieuse de renforcer les liens avec le continent africain et de promouvoir la Tunisie en tant que destination de choix, en particulier pour le tourisme médical, le tourisme de bien-être et le tourisme d’affaires. Le ministre a également rappelé que l’adhésion de la Tunisie à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) et au Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) démontre son engagement à exploiter le potentiel de transformation du marché africain.