Flambeau Olympique : Le prix de la haute performance sportive décerné à Ayoub Hafnaoui et à Ons Jabeur

Le Comité National Olympique Tunisien (CNOT) a organisé, vendredi soir, la neuvième cérémonie du Flambeau olympique, en présence de Mehrez Boussayène, président du CNOT et membre du Comité International Olympique, ainsi que de nombreuses personnalités sportives.

Le Flambeau de la haute performance masculine a été attribué au nageur Ayoub Hafnaoui et celui de la catégorie féminine à la tenniswoman Ons Jabeur, tandis que le nageur Ahmed Jawadi et la rameuse Héla Belhaj Mohamed se sont vu récompensés du flambeau de meilleurs jeunes talents masculin et féminin.

Dans les sports paralympiques, le flambeau olympique est revenu à Raoua Tlili, chez les dames, et à Walid Ktila, chez les hommes.

Les Prix du Flambeau Olympique pour l’année 2023 comprenaient d’autres catégories, telles que l’encadrement technique, l’arbitrage, les associations sportives féminines, les associations émérites dans la diffusion et la pratique du Sport, du développement durable et des valeurs olympiques, le sport pour tous, la gouvernance sportive, les associations sportives et les fédérations, l’encadrement technique, scientifique et médical, la médecine du sport, les femmes sportives émérites, les institutions du sport scolaire et les centres de promotion sportive.

La cérémonie du Flambeau olympique s’est déroulée en présence des ambassadeurs de Palestine et de France en Tunisie ainsi que des lauréats de la 9e édition et d’un certain nombre de vétérans dans diverses disciplines.

Plusieurs anciens athlètes ont été à cette occasion honorés, à l’instar du handballeur Faouzi Sbabti, de la nageuse Saloua Ouba, de l’ancien sélectionneur de l’équipe nationale tunisienne de football, Abdelmajid Chetali, et de son adjoint, Taoufik Ben Othman.

